شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى ضيفة شرف "حلم حياتى" مع حسن الرداد بدور دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة رجاء الجداوي كضيفة شرف في أحداث فيلم "حلم حياتي"، مع الفنان حسن الرداد وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، والذى انتهى من تصويرة هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر فبراير الحالي وتحديداً فى موسم "عيد الحب" حيث تجسد رجاء شخصية دكتورة تدعى "نور".

فيلم "حلم حياتى" تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن .

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وكانت أخر أعمال رجاء مسلسل "شبر ميه"، والتى ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.