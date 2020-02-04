أحمد رزق ينشر صورًا من كواليس "بخط الإيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد رزق صورا من كواليس مسلسل "بخط الايد"، خلال تواجده في مدينة أسوان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان أحمد رزق على الصور: "تفتكروا رحلة أسوان حتغير حاجة في شكل علاقة يوسف ودليلة". المسلسل، يعرض حاليا على "dmc"، من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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