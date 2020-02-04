صورة| وزيرة الثقافة وأشرف زكي يزوران المخرج خالد جلال في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان ماهر سليم عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة للمخرج خالد جلال رفقة وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان أشرف زكي.

وكتب ماهر سليم، تعليقا على الصورة: "حمدلله على السلامه يا حبيبي".

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واطمئنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا نتيجه الإجهاد، ما استدعى عمل فحوصات طبية وقسطرة بالقلب.

وقد بدأ جلال حاليا في التماثل للشفاء، بحسب بيان، وعاد إلى منزله ليدخل في راحه تامة لمده أسبوع، بعدها يعاود نشاطه الفني والإداري.

ومن جانبه توجه جلال بالشكر إلى جميع محبيه وطمأن الجميع أنه بصحة جيدة ويعاود نشاطة قريبا بعد فترة راحة إلزاميه بأمر الطبيب.

