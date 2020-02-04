فيديو| محمد إمام: "أنا نجم في السينما ومحمد رمضان حاليا نجم في الغناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محمد إمام عن رأيه الشخصي في المنافسة بينه وبين النجمين محمد رمضان، الفنان تامر حسني، سينمائيا.

وقال إمام، خلال لقائه في برنامج "Mbc trending": "يوجد حاليا نوعان من الأجيال، التي تتنافس سينمائيا، ومنهم الجيل الأول الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد عز، والفنان أحمد السقا، الفنان أحمد حلمي، بمعنى إن أي فنان من هؤلاء الفنانين من السهل أن يجمعوا إيرادات كثيرة بمجرد طرح فيلم بسيط كوميدي".

وأضاف إمام :"الجيل الحالي بيحاول يعمل قاعدة جماهيرية، يعني بنحاول نعمل حاجة".

Advertisements

وعن المنافسة بين إمام والفنان محمد رمضان والفنان تامر حسني: "أنا لم أفكر في موضوع المنافسة، ورمضان وتامر نجوم في السينما المصرية، ولكن رمضان حاليا نجم في الغناء، ولا يوجد منافسة، وأنا نجم في السينما، الموضوع مختلف تماما، الجمهور له الحكم في الآخر".

وعن طبيعة الأفلام التي يشاهدها إمام: "أنا بتفرج على الفيلم الحلو، اللي مسمع، وأنا مولود في استديو يعني، بس أنا بحب كريم عبدالعزيز جدا، وبحب أحمد السقا لأنه هو اللي حببني في الأكشن، وأحمد حلمي بيوقعني من الضحك، أحمد عز من أجمل الناس اللي قابلتها، وهو أكبر نجم في مصر دلوقتي".

وأكمل إمام: "أنا ضد أي عمل سواء أغنية أو فيلم ناجح، الناس تهاجمه، لان ما دام العمل ناجح أكيد في حاجة الناس حبتها".

ويعرض حاليا لمحمد إمام فيلم "لص بغداد"، ويشاركه العمل كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.