الحلفاوي يعلق على بيان الأهلي: "قد يكون تخطيطا مدبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على بيان الأهلي، الذي أصدره عقب مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجوعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي: "عن بيان الأهلي.. الشكوى تكون مفيدة لتوضيح حقائق أو رد في نزاع أو اعتراض على مواعيد.. الخ، أما في أحداث على مرأى من الجميع ومذاعة على الهواء، فالعقوبات في جميع الأحوال ستكون بناء على تقرير الحكم ومراقب المباراة".

وتابع الحلفاوي: "ومن هنا كان القرار حفاظا على علاقة تاريخية بين البلديين والناديين (والمصالح المشتركة) وتقديرا لاهتمام وجهود الدولة السودانية التي لم تقصر من خلال الجيش والشرطة في تأمين البعثة، وأيضا (تفويتا) لما قد يكون تخطيطا مدبرا اختار الدقيقة 72 لاقتحام الملعب".

وأعلن الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد الهلال السوداني بعد أعمال الشغب التي تمت في ستاد الجوهرة الزرقاء السبت الماضي.

