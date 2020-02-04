بهذه الطريقة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد نجلها جادين الرابع، اليوم 3 فبراير الجاري.
ونشرت ميريام صورا تجمعها بجايدن، من الاحتفال، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، إنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".
وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الجمعة الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.
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