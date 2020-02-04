بطولة أحمد عز وهند صبري.. انطلاق تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة"، تصوير المسلسل، يوم السبت الماضي، بمشاهد النجمة هند صبري، فيما يبدأ الفنان أحمد عز تصوير دوره عقب عرض مسرحية "علا الدين"، الأسبوع المقبل.

وانضمت الفنانة ندى موسى لأسرة المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

المسلسل يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويعد أول تعاون درامي بين عز وهند صبري، فيما كان آخر لقاء في فيلم الممر، الذي عرض العام الماضي.

وكان آخر ظهور درامي لهند صبري في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017، فيما قدم عز آخر أعمال الدرامية عام 2018 من خلال مسلسل أبو عمر المصري.