شاهد: أحلام تسخر من نجمة عالمية ارتدت فستاناً مثل فستانها

ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على تغريدة نشرها في وقت سابق أحد المتابعين وعلق من خلالها على صورة لها وهي ترتدي فستاناً مزيناً بنشقات بألوان كثيرة خلال احيائها حفلاً على مسرح دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط.
وأرفق الصورة بأخرى للنجمة العالمية جنيفير لوبيز مرتدية فستاناً قصيراً بنقشة مشابهة. وغرد: “جينيفر متى توقف تقلد الكوين أحلام؟”.
وبدورها علقت الفنانة ممازحة: “مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص”. وهو ما لفت أنظار الكثير من الناشطين على الحسابات التي أعادت نشر التغريدة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
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