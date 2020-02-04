بالصورة- إطلالة غير مألوفة لبيرين سات تصدم المتابعين بالشعر الطويل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت بين المتابعين صورة للممثلة التركية ​بيرين سات​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها بإطلالة غير مألوفة. إذ اعتمدت في إطلالتها تسريحة الشعر الطويل جداً، علماً أنها تعتمد دائماً الشعر المتوسط الطول أو القصير.

وبدت سات بـ لوك مختلف تماماً عن عن ما اعتمدته سابقاً، وتبيّن أن الصورة المرفقة للممثلة التركية مركّبة وتمّ تعديلها من جانب أحد معجبيها القيمين على إحدى الصفحات لمعرفة ردة فعل المتابعين.

وانهالت التعليقات المؤيدة لتسريحة بيرين سات الجديدة واعترها بعضهم الآخر بأنها غيرت ملامحها وجعلتها تبدو أصغر سناً.