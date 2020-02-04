كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتجة 'الآنسة فرح': ماجذبني للمسلسل أنه جريء.. وراضية عن نجاح العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مُنتجة شابة، اقتحمت سوق البرامج التليفزيونية، واستطاعت أن تثبت ذاتها في وقت قصير، وأنتجت العديد من البرامج الناجحة منها برنامج "مصارحة حرة، قعدة رجالة"، كانت آخر تجاربها الإنتاجية مسلسل "الآنسة فرح"، الذي لاقي إعجاب الكثير من الجمهور.

تحدثت المنتجة سالي والي فى حوار خاص مع "الخليج 365 الفني" عن تجربتها فى إنتاج مسلسل "الآنسة فرح"، وما الذي جذبها لإنتاج هذا العمل ، التكليفات الخاصة بالعمل.

وإلى نص الحوار:

كيف كانت تجربتك فى إنتاج مسلسل "الآنسة فرح" .. وما الذي جذبك لإنتاج هذا العمل؟



• الذي جذبني لإنتاج مسلسل الآنسة فرح وجعلني اتحمس لإنتاجه أنه عمل جريء جداً في تقديمه و يحتوي على مزيج من الدراما الكوميدية مع الرومانسية وجريمة وإثارة وعدة خطوط متشعبة ومختلطة مع ألوان المسلسل وطريقة تقديمه المبهجة وعلى مدار السنوات الماضية قلت إنتاجات الدراما الكوميدية والرومانسية، فأحببت أن يكون "الآنسة فرح" أول إنتاجاتي الدرامية للمجتمع العربي.

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