شاهد.. سما المصري بالكاش مايوه والشباب يتجمهرون حولها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 12:55 صباحاً - تشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من احد المناطق السياحية في مصر.
وظهرت سما المصري، في الفيديو، بالكاش مايوه على شاطىء البحر قبل ان يتجمهر حولها عدد من الشباب لالتقاط الصور.
من ناحية اخرى، كشفت سما المصري انها ستنظم رحلات الى المناطق السياحية في مصر وقالت “انتظروا رحلات سياحيه هانظمها انا بنفسي وهاعلن عنها قريب للاماكن السياحيه في مصر وبره مصر للي عايز يطلع معايا هنخربه”.
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