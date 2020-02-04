ماريتا الحلاني تخطف الانظار بفستان احمر قصير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 12:55 صباحاً - خطفت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصى الحلانى، الانظار من خلال نشرها صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ماريتا الحلاني فى الصور بإطلالة جذابة وبسيطة حيث ارتدت فستان احمر نارى وتلقت الكثير من الاعجابات والتعليقات المشيدة بجمالها وببرائتها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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