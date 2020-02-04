دنيا بطمة يثور غضبها: قبح الله سعيكم.. من قصدت والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 12:55 صباحاً - حذرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، من إحدى الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيتها عبر موقع “إنستغرام”، مشددة على أنها بريئة مما يورده الحساب من تصريحات على لسانها لأنه لا يمثلها.

وأكدت دنيا بطمة من خلال رسائل تركتها عبر حسابها الموثق على “إنستغرام” من خلال خاصية “الاستوري” أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحساب خاصة أنه بدأ في الرد على المتابعين وترك رقم هاتف خاص للتواصل.



وكتبت دنيا بطمة: “هذا الحساب ينتحل شخصيتي على الإنستغرام وسيتم مقاضاة مسيره أو مسيرته لأنه لا يمثلني أبدا ولست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذا الحساب اللهم إني قد بلغت وشكرا”.

وفي صورة أخرى نشرتها دنيا بطمة أظهرت أن الحساب يتعامل مع أشخاص باسمها ورد على أحد المتحدثين بالقول: “أهلا أختي آه بدلتوه هذا الحساب الاحتياطي الآخر به مشاكل …”، وعلقت دنيا بطمة على هذه المحادثة قائلة: “قبح الله سعيكم”.



وأكدت دنيا بطمة على متابعيها بأن حسابها الموثق به “5 ملايين و500 ألف” متابع حقيقيين، كما كتبت في رسائل أخرى عبارات من الحكم قالت: “الله يكفينا خبث لطفاء المظاهر”، و”عذرا لمن لا أعجبهم اكرهوني لصراحتي خيرا من أن تحبوني لنفاقي”.

يذكر أن الأحداث تصاعدت وتيرتها بشان المتورطين في حساب “حمزة مون بيبي” مع اقتراب انعقاد الجلسة الخاصة بالفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها “ابتسام” والمقرر لها العاشر من فبراير الجاري، فيما خرجت الفنانة ونجمة المواقع المغربية المثيرة للجدل سميرة الداودي عن صمتها وفضحت المتورطين في تلك القضية بالأسماء.