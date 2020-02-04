شاهدوا.. أحمد عز ينجو من فيروس “كورونا”!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 12:55 صباحاً - نجا الفنانون المصريون أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمد ممدوح، من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد والذي ظهر قبل شهر في الصين حيث أودى حتى الآن بحياة 304 أشخاص.
في التفاصيل، فجّر الفنان محمد ممدوح، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلن خلال حلقة تلفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان، أنه سافر مع فريق فيلم “العارف” والذي يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد فهمي، إلى دولة ماليزيا لتصوير بعض المشاهد هناك.
وكشف أنهم وبعد انتهائهم من التصوير وعودتهم إلى مصر ظهر فيروس كورونا في آسيا في اليوم التالي تماما من وصولهم، كما تم إغلاق كل المطارات هناك، وهو ما يعني نجاته هو وفريق العمل من الإصابة بالفيروس.
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