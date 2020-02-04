تعرف على حقيقة أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة للفنانة المعتزلة نورا وهى مع شقيقتها الفنانة بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف، معلقين عليها أحدث ظهور لها. وتبين أن صورة نورا قديمة حيث تم تداولها منذ عدة سنوات، عندما كانت تحتفل الاسرة بها ولكن علق ايضا الجمهور على أن الصورة تفتقد لأحد أفراد الاسرة وهو الفنان نور الشريف.

وكان آخر ظهور للفنانة نورا عندما قدمت واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

وغابت نورا عن الاضواء منذ سنوات، إذ ابتعدت عن الفن وارتدت الحجاب رغم تحقيقها نجاحا كبيرا فى السينما، واشتهرت بشخصية "روقة" التى قدمتها فى فيلم «العار» أمام الراحل نور الشريف.

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