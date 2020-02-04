القاهرة - لايف ستايل
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة للفنانة المعتزلة نورا وهى مع شقيقتها الفنانة بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف، معلقين عليها أحدث ظهور لها. وتبين أن صورة نورا قديمة حيث تم تداولها منذ عدة سنوات، عندما كانت تحتفل الاسرة بها ولكن علق ايضا الجمهور على أن الصورة تفتقد لأحد أفراد الاسرة وهو الفنان نور الشريف.
وكان آخر ظهور للفنانة نورا عندما قدمت واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وغابت نورا عن الاضواء منذ سنوات، إذ ابتعدت عن الفن وارتدت الحجاب رغم تحقيقها نجاحا كبيرا فى السينما، واشتهرت بشخصية "روقة" التى قدمتها فى فيلم «العار» أمام الراحل نور الشريف.
قد يهمك أيضا:
الفنانة المعتزلة نورا بعد سنوات الغياب هل تغير شكلها الجميل
الفنانة بوسي توضح طبيعة دورها في "قيد عائلي"
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.