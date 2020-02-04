شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تجعل خواكين فينيكس الأقرب للحصول على أوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل بالأمس الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، على جائزة الـ BAFTA لـ عام 2020، كـ افضل ممثل، عن دوره في فيلم الـ Joker، ويعد هذا الفوز من أهم المؤشرات على فوز فينيكس بـ جائزة الأوسكار لـ عام 2020، المرشح لها، وذلك بسبب أن مؤشرات حصول أفضل ممثل على كلا الجائزتين، حدث بالفعل في عامي 2018، و 2019، على التوالى، ولكن بإختلاف الممثل الحاصل عليها.



خواكين فينيكس

فـ مثلا في عام 2018 حصل الممثل الأنجليزى جارى أولدمان، على جائزتى الـ BAFTA، ومن بعدها الأوسكار، عن دوره في فيلم الحرب والدراما، والسيرة الذاتية، Darkest Hour، كـ أفضل ممثل، الفيلم الذى حقق 150 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، عن ميزانية وصلت إلى 30 مليون دولار.

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جارى أولدمان

أما عن العام الماضى 2019، فـ حصل الممثل المصرى العالمى رامى مالك، على جائزتى الـ BAFTA، ومن بعدها الأوسكار، أيضا، وذلك عن دوره في فيلم السيرة الذاتية، والموسيقى، Bohemian Rhapsody، كـ افضل ممثل، في الفيلم الذى استطاع ان يكون أعلى أفلام السيرة الذاتية إيرادا، حيث وصلت إلى 903 مليون دولار أمريكى في شباك التذاكر العالمى.



رامى مالك

يذكر أن فيلم الـ Joker، حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 71 مليون دولار أمريكى في شباك التذاكر العالمى، ومقتبس فيلم الـ Joker من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.