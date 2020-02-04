شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة.. نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها فى مسلسل الفتوة أمام ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن شخصيتها فى المسلسل الجديد "الفتوة" أمام الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل، وظهرات بشكل مختلف نظرا لطبيعة الفترة الزمنية التى تدور حولها قصة المسلسل للمخرج حسين المنباوى.



نجلاء بدر

وأشارت نجلاء، إلى أنها ستقوم بتجسيد شخصية "جميلة" فى أحداث المسلسل، وعلقت على الصورة، قائلة: "انتظروا جميلة فى مسلسل الفتوة رمضان 2020 مع الفنان ياسر جلال".

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وكانت الفنانة نجلاء بدر، قد صرحت لـ"الخليج 365"، أنها تحمست كثيراً للمشاركة فى مسلسل "الفتوة" لما به من طبيعة مختلفة عن باقى الأعمال حيث تدور أحداثه قبل 100 عاما ويعود بنا إلى زمن الفتوات، لافتة أن الدراما التليفزيونية لم تتناول هذه الفترة من قبل وحتى فى السينما قدمت فى عدد قليل من الأفلام، لكن فى المسلسل يتناقش بطريقة مختلفة بها اجتماعيات وقصص حب وعلاقات انسانية.

وتابعت نجلاء أن الديكورات التى يتم تصوير فيها مشاهد "الفتوة" أقرب للحقيقة حيث تم بناء حى "الجمالية" بشكل كامل داخل مدينة الانتاج الإعلامي وذلك يعطى للعمل شكل جمالى مضيفة أيضاً أن ملابس الفنانين التى تناسب هذه الفترة جميلة ومختلفة حيث تظهر فى الأحداث مرتدية العباءة اللف والبرقع الذى يوضع على الوجه متوقعة أن يلقى المسلسل استقبالاً مميزاً من الجمهور فور عرضه.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.