شكرا لقرائتكم خبر عن "عاش يا وحش".. أحمد العوضى يمارس تدريبات شاقة فى الجيم ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والأخر، يواصل النجم أحمد العوضى تدريباته الشاقة فى الجيم، والتى اصبحت مصدر إعجاب كبير بين جمهوره على السوشيال ميديا، حيث يحافظ على لياقته البدنية التى تتناسب مع أداء الأدوار الفنية التى يقوم بها خلال الفترة الماضية والمقبلة، حيث من المقرر أن يخوض مسلسل "الاختيار"، ليجسد شخصبة الإرهابى هشام عشماوى.

ونشر أحمد العوضى "فيديو" اليوم فى الجيم، حيث قام برفع وزن 45 كيلو جرام فى تمرين الصدر، بينما علق معظم متابعيه: "عاش يا وحش"، وكتب مصطفى:" وحش ماشاء الله عليك يا نجم ربنا يحميك من العين"، وسخر آخر:" ايه الأوزان الخفيفة دى يا كوتش".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

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ويشار إلى الفنان أحمد العوضى شارك فى فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.