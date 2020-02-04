شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 فنانات جسدن شخصية أم كلثوم.. في ذكرى وفاة كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، والتى كانت ولاتزال أحد الأساطيرالغنائية فى تاريخ الوطن العربى، حيث تميزت بصوت قوى، وقدرات خاصة على الغناء، إلى جانب مواهب أخرى، مثل الإلقاء الإبداعى، وخلال السطورالتالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الأعمال السينمائية والتليفزيوينة والفنانات اللاتي جسدن شخصية أم كلثوم.

فيلم كوكب الشرق:

جسدت الفنانة فردوس عبد الحميد شخصية أم كلثوم، وتناول فيلم " كوكب الشرق" فترة زمنية محددة من حياة كوكب الشرق أم كلثوم منذ عام 1944، وعلاقاتها العاطفية التى لم تكتمل، وعلاقتها بالثورة وبالنظام السياسى ومساندتها للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والفيلم شارك فى بطولته محمود ياسين، ومحمود قابيل، وأحمد صيام، وماجد الكدوانى، وأحمد خليل، من تأليف الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل.



فردوس عبد الحميد

مسلسل أم كلثوم:

تألقت الفنانة صابرين فى هذا المسلسل، بتجسيد شخصية "أم كلثوم"، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا وقت عرضه فى رمضان سنة 1999، وتناول المسلسل قصة حياة أم كلثوم وقصة صعودها إلى النجاح والشهرة، وما عانته من صعوبات وعوائق وُضعت فى طريقها. كما أنه يتناول جانبا من الحياة السياسية السائدة فى تلك الفترة، هو من بطولة حسن حسنى، وكمال أبورية، وناصر سيف، ومجدى كامل، ورشوان توفيق، وخالد الصاوى، وسميرة عبد العزيز، هو من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إنعام محمد على.



صابرين

فيلم البحث عن أم كلثوم:

قامت الفنانة ياسمين رئيس بتجسيد دور أم كلثوم فى فيلم " البحث عن أم كلثوم" ، ودارت أحداثه حول شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، كامرأة تمكنت من تحطيم واختراق كل الحواجز والتوقعات، وقد تم تصوير الفيلم فى المغرب والنمسا، والعمل من إخراج الإيرانية شيرين نيشات.

Advertisements

ياسمين رئيس

مسلسل حُسن الحياة:

جسدت المطربة مروة ناجى دور "أم كلثوم" فى المسلسل الإذاعى"حسن الحياة"، الذي قدم أهم عشر شخصيات نسائية أثروا فى تاريخ مصر، وكانت من بينهن أم كلثوم، وكان المسلسل بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانات منهن سوسن بدر، هالة صدقى، حنان مطاوع، مى كساب، لقاء سويدان، حنان شوقى وغيرهم، وهو عن قصة للكاتب محمد نبيل، والنص الدرامى للمؤلف عماد مطاوع، وإخراج فاطمة حسن، وأشعار أشرف عامر، وموسيقى سامى الحفناوى، ومن غناء الفنان مدحت صالح.

مسرحية سيرة الحب:

جسدت الفنانة نهلة خليل شخصية "أم كلثوم" ضمن أحداث العرض الغنائى "سيرة الحب"، وكان بمثابة أوبريت غنائى استعراضى تم عرضه على خشبة مسرح البالون، والمسرحية من بطولة إيهاب فهمى، ومجدى صبحى، وشيكو، وأحمد الدمرادش، من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

نهلة خليل