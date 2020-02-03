فيديو .. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية لأول مرة

نشر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكشف هاني شاكر من خلاله عن انتهائه من تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل أسم كيف بتنسى، ويتعاون معه النجموليد توفيق، ومن المقرر أن يغني هاني شاكر لأول مرة باللهجة اللبنانية.
وأغنية كيف بتتنسى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر طرحها قريبًا.
يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هانيشاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ابويا، وهي من كلمات سامى النويهى، وألحان عمر كمال، وتنفيذ محمد ضياء الدين، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
جدير بالذكر أن النجم وليد توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ناس، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع فراس شاتيلا، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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