نيللى كريم تستقرّ على "بـ100 وش" .. رمضان المقبل

ميرنا وليد - بيروت - تم الاستقرار بشكل نهائي على اسم "بـ100 وش" عنواناً لأحداث مسلسل الممثلين نيللي كريم وآسر ياسين، والمقرر أن يخوضا من خلاله السباق الرمضاني المقبل في 2020، حيث تم انطلاق التصوير صباح أمس الأحد، وصورت نيللى كريم المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "بـ100 وش" في أحد الأماكن بمصر الجديدة.
ويشار الى أن اسم "بـ 100 وش" هو نفس اسم أحدث أغنيات الفنان المصري تامر حسني التي طرحها منذ فترة ضمن أغنيات ألبوم "عيش بشوقك"، والذي صورها فيديو كليب وشاركه في الغناء دياب، أحمد شيبة، مصطفى حجاج.
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