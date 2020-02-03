اعترافات المتهم بقتل حول مقتل إبن مروة ميمي

ميرنا وليد - بيروت - قُتل إبن الإعلامية ​مروة ميمي​، لاعب فريق نادي بتروجت 2004، مؤخرًاعن طريق الخطأ، بعدما أصيب برصاصة في رأسه أثناء مزاحه مع أربعة من أصدقائه بسلاح ناري، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك.

وقال المتهم في تصريحات أمام نيابة الطفل، إن المجني عليه، كان قد طلب من والدته الذهاب إليه، للعب بالألعاب الإلكترونية وقضاء بعض الوقت معه، مؤكدًا على أنه اعتاد قضاء العطلة في منزل أحد من أصدقائه.

وأشار إلى أنه أمسك بمسدس والده عن غير قصد، وذلك لاعتقاده بأنه خالي من الرصاص، إلا أنه فوجيء بإصابة صديقه بطلقة في الرأس، بعدما خرجت إحدى الرصاصات عن طريق الخطأ.



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