كارول سماحة غاضبة من رواد الثورة: "نضفوا الفساد والحقد اللي بقلوبكن"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة ​كارول سماحة​ عن غضبها من الناشطين الذين يظهرون حقداً وكراهية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلة: "بتأسف كتير انو في قسم كبير من الناس اللي معتبرين نفسن رواد الثورة وضد الزعامة والطائفية: بجملة زغيرة بتكتشف إنو كلو مزيف وقلبن مليان حقد بيرجع ٢٠سنة لورا: عونيةVS قوات يعني ​ميشال عون​ و​سمير جعجع​ بحد ذاتن سامحوا بعضن! وهني ما قادرين يتخطوا هالعقدة! طب كيف رح نتعايش مع بعض خبرونا؟".

وبررت سماحة عدم إستمرارها في كتابة التعليقات عن الثورة قائلة: "وبيسألوني ليش وقفت تعليقات عن الثورة.. من كتر ما في ناس راكبة الموجة، وعم يعطونا مواعظ بالعلمنة واللاطائفية بس من الواضح انو بعدو زعيمن ماشي بعروقن! وللأسف كتير ناس ساذجة مصدقتن رجاءا اذا حابين تفتحوا صفحة جديدة قبل ما تطالبوا بمحاكمة الفساد، نضفوا الفساد والحقد اللي بقلوبكن".