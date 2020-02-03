"الفن" يكشف سرّ زيارة محمد رمضان لعادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - بعد نشر الممثل المصري محمد رمضان فيديو يجمعه بحفيدة الممثل المصري عادل إمام في منزله ترددت أقاويل عن وجود عمل فني سيجمع بينهما قريبا، ولكننا علمنا بأن محمد رمضان اعتاد في الفترة الماضية على زيارة عادل امام في منزله والاطمئنان على صحته وبعكس ما يشاع بوجود خلافات بينهما، لكن العلاقة بينهما جيدة ويحرص رمضان من فترة الى أخرى بان يتصل بعادل وقام مؤخرا بزيارته في المنزل.
وكان محمد رمضان نشر فيديو يجمعه بحفيدة عادل امام وهو يغني معها مقطع من اغنيته "رايحين نسهر ..بم بم".
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