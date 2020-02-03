تراند اليوم : شاهد – لحظة سقوط آل باتشينو علي السجادة الحمراء

تعثر النجم المخضرم آل باتشينو، أثناء سيره على السجادة الحمراء لقاعة ألبرت الملكية بلندن، خلال حضوره حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا” في نسخته الـ73.

وسارع المقربين من الممثل، البالغ من العمر 79 عاما، لمساعدته على النهوض مجدداً، حيث بدا في حالة جيدة ولم يتعرض إلى أي أذى.

وترشح آل باتشينو، لجائزة بافتا هذا العام عن دوره في فيلم “The Irishman” للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي تصدر المركز الثاني برصيد 10 ترشيحات.

ويشهد الحفل، الذي تصدر ترشيحاته فيلم الدراما “Joker” لنجمة خواكين فينيكس، توترًا متصاعدًا في ظل اتهامات العنصرية التي تلاحق الأكاديمية وذلك بسبب خلو بعض قوائم الترشيحات من أي تنوع عرقي وجنسي، أثارت استياء العديد من صناع السينما وكذلك الأمير ويليام دوق كامبريدج ورئيس الأكاديمية، الذي من المتوقع أن يشير إلى ذلك الأمر خلال كلمته، اليوم، في خطوة قد تحرج المنظمين.

وتصب التوقعات في صالح فيلم الدراما الإنجليزي “1917” لمخرجه سام ميندز، الذي تقدم على حساب فيلمي “The Irishman” و”Marriage Story” لنواه بومباك، عقب حصده جائزة مهرجان جولدن جلوب الشهر الماضي، ما يجعله العمل المفضل لدى الأكاديمية البريطانية. في المقابل لا تزال فرص الفيلم الكوري الجنوبي “Parasite” للمخرج بونج جون هو، قائمة ضمن حسابات الفئة المعقدة، لكن في حال فوز الأخير بجائزة أفضل فيلم أجنبي سيفقد فرصته في الحصول على جائزة أفضل فيلم.