تراند اليوم : شيكو عن مسرحية عطل فني : خططنا ونفذنا في يوم

قال شيكو تعليقا على مشاركة مسرحية “عطل فني” في موسم الرياض إن الأمر جاء صدفة، فحينما كنا فى موسم الرياض وجالسين مع المستشار تركى أل شيخ، تحدث عن المسرحيات المصرية المشاركة بموسم الرياض.

وتابع في تصريح” اخبرنا ان نقدم مسرح وعرض علينا التواجد فى الموسم، وحينما عدنا تحدث معنا أمير طعيمة وجلسنا أنا وهو وأكرم وهشام لنعمل على المسرحية.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي.

اللعبة” بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، بجانب عدد من النجوم والوجوه الصاعدة.

‏المسلسل من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني‎