تراند اليوم : حسام داغر يقيم عزاء ثاني لوالدته في الكويت وينعيها بكلمات مؤثرة

نشر الفنان حسام داغر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اقامة عزاء ثانى لوالدته التى وافتها المنية منذ ايام قليلة.

وقال حسام داغر : “يقام غدًا الثلاثاء عزاء لوالدتي في الكويت بلدي الثاني و مركز ولادتي و نشأتي تربينا فيها و كبرنا علي ارضها و توفي والدي المهندس مصطفي في الكويت منذ ٢٠٠١ في شهر رمضان.

وأضاف حسام : “وكانت امي الاب و الام لنا حتي حققنا حلمها و نجحنا انا و اخوتي كل في مجاله اتمني اننا نكون قد اصبحنا في احسن حال كما كنتي تأملين العزاء يوم التلاتاء ٤-٢-٢٠٢٠ في فندق هوليداي ان السالميه قاعة مزايا ١ رجال و مزايا ٢ سيدات.

ويستقبل العزاء مهندس محمد مصطفي اخي الاكبر و زوجته .. وإنا لله وان اليه راجعون”.