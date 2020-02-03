شاهدوا.. نانسي عجرم متهمة بسرقة “قلبي يا قلبي” من فنان عراقي

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 10:56 مساءً - وجه الفنان العراقي روني داوود تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية “قلبي يا قلبي” الجديدة.



ونشر روني داوود مقطع فيديو يوضح من خلاله كيفية قيام نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه وسرقة الأغنية.



وعلق قائلاً: “اغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من اغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن.



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