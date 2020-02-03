شاهدوا.. غدير السبتي تعلق بحدة وانفعال عقب وقوع حادث سير مفجع أمام منزلها

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 10:56 مساءً - رصدت غدير السبتي تفاصيل وقوع حادث سير مفجع أمام منزلها، حيث سجلت ما حدث من خلال كاميرا هاتفها المحمول، وعلقت بحدة وانفعال خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وبينت غدير السبتي أن شاباً كان يقود دراجة نارية وتعرض لحادث سير وسقط أرضاً لكنه ظل لمدة 10 دقائق وحيداً دون أن يتلقى أية مساعدة قبل أن تتوجه نحوه سيارة الإسعاف أو دورية خاصة بالشرطة برغم وجود وحدة تابعة للشرطة على بعد أمتار قليلة من مكان الحادث.

ولامت الفنانة الكويتية على السلطات المختصة بتأخرها في إرسال المساعدة الطبية العاجلة للمصاب لأكثر من ربع ساعة بعد وقوع الحادث، مؤكداً أن الشارع غير مزدحم على الإطلاق لأن الساعة قد تخطت منتصف الليل بقليل.