شاهدوا أيمن رضا قبل 36 عاماً.. هل تغير شكله كثيراً!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 10:56 مساءً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لعدد من الممثلين السوريين، وظهر فيها الممثل ​أيمن رضا​.

وتبين أن الصورة تعود إلى العام 1984، حين كان رضا يتابع دراسته في المعهد العالي للفنون بألمانيا.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين المتابعين، فرأى بعضهم أنه لم يتغير كثيراً، وأن مظهره لا زال كما هو مع بعض التعديلات، فيما أشار أخرون إلى أن السنين تركت أثرها على وجهه.يُذكر أن شائعة إنتشرت في وقت سابق عن إعتزام رضا إعلان إعتزاله، إلا أنه نفى ذلك نفياً تاماً.