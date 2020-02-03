هاني شاكر يغني باللبناني لأوّل مرّة.. ما علاقة وليد توفيق؟

متابعة بتجــــــــرد: انتهى الفنان المصري هاني شاكر من تسجيل أوّل أغنية بصوته باللهجة اللبنانية، من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق.

الأغنية تحمل اسم “كيف بتنسى”، وكشف هاني شاكر عن مقطع حصرية منها من خلال فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه برفقه وليد توفيق في استوديو التسجيل.

وأرفق هاني شاكر الفيديو بتعليق جاء فيه: “إنتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر و النجم العربي وليد توفيق من تسجيل أغنية بعنوان “كيف بتنسى” من ألحان وليد توفيق وغناء هاني شاكر في أول تعاون بينهما وفي أول تجربة لى امير الغناء العربى لغناء اللهجة اللبنانية”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأغنية الأولى التي يقدّمها هاني شاكر باللهجة الفنية منذ بداية مشواره الفني.