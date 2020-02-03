مفاجآت الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious

متابعة بتجـــــــــرد: من المنتظر ان يتم عرض الجزء التاسع من سلسلة أفلام” Fast & Furious” في 22 مايو القادم. وفي سياق الترويج له، نشرت الشركة المنتجة الفيديو الدعائي الأول للفيلم، في حفل ضخم، تم بثه مباشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

تم إحياء الحفل الغنائي بمشارك عدد من المغنين، منهم كاردي بي. وكانت كاردي بي قد انضمت لفريق عمل الفيلم في وقت سابق.

في الجزء التاسع من هذه السلسلة، يواجه فريق “دوم” خصم جديد . المفاجأة أن الخصم هو أحد أفراد عائلة “دوم” الذي يقوم بدوره الممثل فان ديزل. وفي هذا الجزء من السلسلة، ينضم “لدوم” في مغامراته الجديدة، شقيقه نجم المصارعة جون سينا، وشقيقته جوردانا بروستر. وكانت بروستر قد أدت في السابق دور زوجة “بريان” الذي قام بدوره الراحل بول ووكر.

يكشف الفيديو الدعائي عن رغبة “دوم” في العيش بهدوء، مع حبيبته “ليتي” وإبنه “بريان”. لكن “دوم” وإبنه و زوجته ميشال رودريغز لن يحققا هذا الأمر بسهولة. فكما في باقي أجزاء السلسلة، تتطور الاحداث وتتعقد فيلجىء “دوم” الى باقي افراد الفريق لمواجهتها.

تشكل عودة الممثل سونغ هانغ، بدور “هان لو”، إحدى مفاجآت هذا الفيلم. فقد كان جايسون ستاثام قد قتله في الجزء الثالث من السلسلة “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. ما هي اسباب العودة، وكيف سيتم التعامل معها هو ما يتوقع أن يكشف عنه الفيلم، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى.

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لم يظهر الممثل والمصارع دواين جونسون ،”ذا روك”، في الفيديو الدعائي للجزء التاسع. وكان جونسون قد قدم في الموسم السينمائي الصيفي، فيلم “Hobbs & Shaw”، المشتق من السلسلة مع جيسون ستاثام وحقق نجاحا كبيرا .

تجسد تشارليز ثيرون شخصيتة “سايفر”، التي تحاول تدمير “دوم” بالرغم مع فشل كل محاولاتها السابقة. تقرر “سايفر” استغلال العداء الواضح بين “دوم” وشقيقه السري “جايكوب”. وفي سبيل تحقيق هدفها، تقوم “سايفر” بتحريض “جايكوب” الذي يكره شقيقه على قتله. فتدور بينهما مطاردات خطيرة بالسيارات، والأسلحة.

ما يجعل الأحداث أكثر إثارة أن “جايكوب” الص الشهير، والقاتل المحترف، هو أيضاً سائق متمرس لا يقل مهارة عن شقيقه، وأن رغبته في الإنتقام ومهارته في المواجهة تشكل تحدياً جدياً “لدوم”.