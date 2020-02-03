بالفيديو – أحمد السقا يستعرض مهارته في ركوب الخيل

متابعة بتجـــــــــرد: يعتبر الفنان أحمد السقا من النجوم القلائل الذين يعشقون الخيل ويجيدون ركوبها، وهو دائم نشر مقاطع فيديو على حسابه بـ”إنستغرام”، يظهر فيها مهارته في الفروسية، حيث نشر مؤخراً على “إنستغرام” مقطع فيديو جديداً له ظهر فيه وهو يمتطي ظهر حصانه ويتخطى به الحواجز.

وتلقى السقا العديد من التعليقات التي أعرب فيها جمهوره عن إعجابهم بمهارته في ركوب الخيل، وتمكنه من التحكم في الحصان.

وكان السقا قد أعلن انتهاءه من تصوير مشاهد فيلم “العنكبوت” بمدينة الأقصر مؤخرًا، وعاد إلى القاهرة لتصوير المشاهد المتبقية له.

فيلم “العنكبوت”، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق ويلتقي فيه مرة أخرى مع النجمة منى زكي، حيث كان آخر عمل جمعهما فيلم “من 30 يوم”، والذي عرض عام 2016، ويشاركهما بطولة فيلم “العنكبوت”، ظافر العابدين ومحمد لطفي ويسرا اللوزي وريم مصطفى.

يذكر أن السقا أعلن ابتعاده عن خوض سباق الدراما الرمضاني هذا العام لانشغاله بعدة مشاريع فنية جديدة، وكان آخر عمل درامي قدمه مسلسل “ولد الغلابة”، والذي عرض رمضان الماضي وشاركه فيه مي عمر وإنجي المقدم ومحمد ممدوح.