إحالة حمو بيكا لمحاكمة عاجلة بتهمة شتم نقيب الموسيقيين

متابعة بتجــــــــــرد: قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، أمس الأحد، إحالة محمد محمود مصطفى، الشهير بـ”حمو بيكا” إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة عاجلة بتاريخ 15 شباط (فبراير) الجاري، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

وكان نقيب الموسيقيين قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طالب فيه بمحاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، لقيامه بمهاجمة الموسيقيين وتهديد كل من فيها والتعدي بالسب والقذف عليه وتهديده.

ووجهت النيابة اتهامات لـ”بيكا”، باقتحام منشأة عامة “مقر نقابة المهن الموسيقية”، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة “نقيب الموسيقيين”، والسب والقذف.

وفحصت النيابة، “السيديهات” التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.

كان حمو بيكا قد قام باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريحا بالغناء في حفل بمحافظة دمياط.