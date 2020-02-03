إنفوجراف.. أبرز الفائزين بجوائز "بافتا" 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيمت، الأحد، فعاليات الدورة الـ73 لحفل جوائز "بافتا"، في قاعة ألبرت الملكية بلندن، بحضور باقة من أهم وأبرز نجوم الفن في العالم.
وتم خلال الحفل إعلان الجوائز، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي خواكين فينيكس، عن دوره في فيلم "جوكر"، متفوقاً على آدم درايفر، وليوناردو دي كابريو، وجوناثان برايس.
فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية رينيه زيلويجر، متفوقة على مثيلاتها تشارليز ثيرون، وسيرشا رونان، وسكارليت جوهانسون، وجيسي باكلي، بينما نال جائزة أفضل مخرج، سام منديز، عن فيلم 1917، متفوقاً على مارتن سكورسيزي وتود فيليبس.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الفائزين بجوائز البافتا لعام 2020..
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