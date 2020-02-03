ملامح شيطانية لأكشاي كومار في أحدث أفلامه

كشف الممثل الهندي أكشاي كومار، النجم الأعلى أجراً في بوليوود لعام 2019، عن ملامح شخصيته بفيلمه الجديد "باتشان بانداي".

وطرح كومار الملصق المبدئي للفيلم، الذي يظهر فيه بملامح شيطانية، كما تضمن الملصق موعد طرح الفيلم وهو 22 يناير/كانون الثاني 2021.

فيلم "باتشان بانداي" مصنف درامي حركي، وهو إعادة تقديم لنسخة فيلم فيرام (Veeram) إنتاج عام 2014.

وتدور أحداثه حول شاب يقاتل أعداء والد خطيبته من أجل حماية حبه وعائلته، في رحلة تملؤها الإثارة والمفاجآت، وتشارك في بطولة الفيلم مع أكشاي كومار الممثلة كيرتي سانون، ومن إخراج فرهاد سامجي.

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ويضع أكشاي كومار حالياً اللمسات الأخيرة على فيلمه المنتظر "سوريافانجي" بمشاركة كاترينا كييف، تمهيداً لطرحه في عيد الفطر 2020.



وما زال النجم البالغ من العمر 52 عاماً يراقب نجاح فيلمه "جود نيوز"، الذي يُعرض في الهند وجميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن فيلم "Veeram" من أفلام السينما التأملية، وهو جزء من صناعة السينما الهندية التي تهتم بالأفلام في ولاية تاميل نادو الهندية، وقام ببطولته نجم هذه النوعية من الأفلام أجيث كومار.



