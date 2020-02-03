كايلي جينر تصمم مدينة ألعاب مذهلة لطفلتها في عيد ميلادها وهذه قيمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس مستبعدا على آل كارداشيان - جينر أن يقوموا بحفل باذخ من أجل مناسبة سعيدة عليهم، إذ أقامت نجمة برامج الواقع وعارضة الأزياء كايلي جينر حفلا لعيد ميلاد ابنتها ستورمي يمكن القول عنه بأنه خيالي.

وللاحتفال بعيد ميلاد ستورمي التي أكملت حديثا عامها الثاني، قامت كايلي بتصميم مكان ضخم للغاية لدرجة أنه كان يتعين على جينر أن تعطي المدعوين خارطة للمكان ليسهل عليهم المشي فيه، حيث قررت نجمة تلفزيون الواقع أن تقوم بإنشاء مدينة ألعاب خاصة بابنتها ستورمي.

وفي التفاصيل فإن كايلي عملت على تصميم بوابة تلك المدينة على شكل وجه ابنتها ستورمي، ولم تكتف بذلك، بل قامت بتصميم كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد لتحمل شكل وجه ابنتها، فأينما التفتّ ستجد ستورمي في كل مكان.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كان حفل عيد الميلاد أشبه بالكرنفال فجاء مليئا بالألعاب الكلاسيكية والراقصين والبهلوانيين، كما ضم متجرا مليئا بالبضائع الخاصة فقط بالمناسبات.

بالإضافة إلى ذلك؛ تمكن الضيوف من الحصول على تي شيرت أو هودي، مكتوب عليه "Stormi World" أو "عالم ستورمي"، كما كان بإمكان الضيوف الصغار اللعب في حفرة كرة على شكل حرف S.

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وتضمنت السهرة ثلاثة أقسام مختلفة، أحدها مخصص لستورمي واثنان آخران كانا مستوحيان من أفلام الأطفال "فروزن" و "ترولز".

واختارت كايلي أن ترتدي وابنتها ستورمي طقما مكونا من قميص وبنطلون من اللون الوردي، من طراز "Saks Potts" ويبلغ ثمنه قرابة 305 دولارات أمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كايلي جينر أنفقت حوالي مئة ألف دولار أميركي للاحتفال بعيد ميلاد طفلتها.

وبالإضافة إلى قائمة آل كارداشيان/جينر، تواجد نجوم مثل هايلي بيبر، صوفيا ريتشي، روزاليا كايتلين جينر، وصوفيا هتشينز، جون ليجند، كريسي تيجين ولونا، كيمورا لي سيمونز، ماليكا وخديجة حقق، روز بيرترام، راكيا ميشيل حضر أيضا.

بينما بدت كايلي سعيدة جدا إلى جانب صديقها ووالد ابنتها ترافيس سكوت والذي انفصلت عنه منذ أشهر، لكنهما اجتمعا سويا لأجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.