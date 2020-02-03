"ذا فويس كيدز" يحقق أمنية موهبة ليلتقي بأخيه بعد أعوام من الفراق

“من الألم يولد الأمل” هكذا كانت رحلة الموهبة العراقية عبد الكريم السابي، الذي جاء إلى برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، ليحقق أمنيته بأن يكون الفائز باللقب ويوصل صوته لأخيه الذي سافر منذ سنوات ولم يره من وقتها، ولكن القدر لم يقف بجانبه فلم يختره أحدٌ من المدربين، مما أشعره ببعض اليأس.

ولكن مكافأة القدر كانت أكبر من اللقب، فحقق البرنامج حلم السابي، وصنع مفاجأة له، فبعد انتهائه من الغناء ومعرفة النتيجة بعدم اختياره، اتفق القائمون على البرنامج أن يحضروا أخاه لكي يتقابلا بعد العديد من السنوات من الغياب.

ووسط الدموع والبكاء ومشاعر اللهفة والاشتياق، كان مسرح “ذا فويس كيدز” هو طوق النجاة ومرسى الإخوان، فحضن الأخ أخيه، وبثا الاثنان بقلوب الجميع مشاعر الشجن، فانهمرت الدموع ووقعت نانسي عجرم في البكاء متأثرة بما حدث، وزادت المشاعر حرارة عندما صعد الإخوان إلى المنصة التي يجلس بها آباؤهم، فيتفاجأوا وتحتضن الأم ابنها الذي هاجر عينيها منذ زمن.

فكان ذلك اللقاء أهم بكثير من الفوز في البرنامج أو طريق المنافسة على اللقب، وعبر المدربين عن سعادتهم البالغة بما حدث.

ويجلس على منصة “ذا فويس كيدز” مجموعة من المدربين العرب وهم محمد حماقي، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، فكل منهم يكون فريقًا من المواهب، ويشرف على تدريبهم ليعطيهم خبرته وتعليماته ونصائحه، لينافسوا على اللقب بقوة، وفي نهاية الموسم ينصب أحدهم كفائز باللقب.

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كما تسود هالة من المرح والاحتفال بالموهبة والبراءة على أجواء الحلقات، وكل مدرب يقوم بألاعيبه وخططه لاستمالة المواهب ليكونوا ضمن فرقهم.

ويشاهد متابعي البرنامج “ذا فويس كيدز” الحلقات عبر شاشة MBC، كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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