شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أبطال مسلسل "ليالينا" يحتفلون بانطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع وأبطال مسلسل "ليالينا" بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل فى حضور المخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوى، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى والمنتج الفنى يحيى ممدوح، وذلك بعدما بدأ تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى بالزمالك.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

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