شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقرار على "بـ100 وش" اسما نهائيا لمسلسل نيللى كريم.. رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الاستقرار وبشكل نهائى على اسم "بـ100 وش"، ليكون عنوان أحداث مسلسل النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، والمقرر أن يخوضا من خلاله السباق الرمضانى المقبل، حيث تم انطلاق التصوير صباح أمس الأحد، وصورت النجمة نيللى كريم المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "بـ100 وش" فى أحد الأماكن بمصر الجديدة.

ونلاحظ من اسم "بـ 100 وش" أنه نفس اسم أحدث أغنيات النجم تامر حسنى التى طرحها منذ فترة ضمن أغنيات ألبوم "عيش بشوقك"، والذى صورها بطريقة الفيديو كليب وشاركه فى الغناء كل من المطرب دياب، المطرب الشعبى أحمد شيبة، المطرب مصطفى حجاج.





"بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، إياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة وإلهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

مسلسل "100 وش" هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.