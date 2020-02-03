شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى ومجدى الهوارى يكشفان تفاصيل "حزلقوم" من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم الكوميديا أحمد مكى أنه كان يتمنى تقديم مسرح منذ سنوات وتوقف المشروع بسبب تعرضه لأزمة صحية حينها، حتى جاء إليه مجدى الهوارى وعرض عليه تقديم مسرح فى الوقت الذى كانت الفكرة تلح عليه من جديد، مشيرا إلى أنه كان حريصا جدا فى اختياراته، ولذلك قد يختفى تماما فنيا لفترات حتى يجد ما يغريه فنيا، وشخصية حزلقوم من أصعب الشخصيات على المسرح على كل المستويات ولكنها تحديا وتجربة شيقة، والعرض يقدم رسالة مهمة والكوميديا هى دراما الضحك.

وأكد أحمد مكى أن رأس المال الحقيقى فى أى فن هو البشر وليس المال، وعندما يوضع الشخص الموهوب فى مكانه ينطلق، وتجربة حزلقوم مليئة بالشباب الذى لديه طاقات كبيرة بدءًا من المخرج مرورًا بالممثلين وباقى فريق العمل .

وعبر مكى عن شكره للجمهور السعودى على الاستقبال الكبير والاحتفاء بالمسرحية، مؤكدًا سعادته بعودة المسرح إلى رونقه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أسرة مسرحية حزلقوم مساء الاثنين، بالعاصمة السعودية للإعلان عن تفاصيل انطلاق العروض الأربعاء القادم فى مسرح أبو بكر الشدى بمنطقة الرياض بوليفارد.

وأوضح المخرج والمنتج مجدى الهوارى أن كايرو شو قام أصلا على فكرة إعادة رونق المسرح للجمهور المصرى والعربى وهذه رسالة يقدمها، مضيفا: "نعشق التحدى وعندما بدأنا تقديم عروضنا المسرحية تزامن ذلك مع انطلاق مواسم المملكة، وبدأنا من موسم جدة وبصرف النظر عن الجزء التجارى فهناك جزء مهم بالنسبة لنا وهو للمشاركة فى التاريخ الذى تسطره المملكة حاليا، مشددًا على أنه يتمنى أن تكون هناك مشروعات فنية سعودية توصل للعالم كله ثقافتنا وحضارتنا، وسعيد بمشاركتنا فى شتاء الرياض، ونحن قدمنا عروضا كثيرة فى الموسم واستقبلت بحفاوة كبيرة من الجمهور السعودى الجميل، وكان نموذجًا للترحاب.

وأضاف الهوارى: "نقدم عرضا كبيرا والأقرب لقلبى لسببين، هو أن المسرح اليوم يكسب نجما كبيرا وهو أحمد مكى، واكتشفت أنه كان ينوى بالفعل أن يقدم عملا مسرحيا وحظنا حلو أن تتلاقى أفكارنا فى نفس الوقت واليوم الحلم يكتمل، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور، وأقدم لكم أيضا فى حزلقوم مخرجا متميزا وشابا لأول مرة وهو مريم سامى، حرصًا منا وثقة فى قدرة شباب المبدعين على تحمل مسئوليات كبيرة"، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من شباب المبدعين سيشاركون فى العرض، وحزلقوم شخصية قريبة لقلبى وكنت أضحك فى البروفات وكأنى من الجمهور ولست أحد صناع العمل، ونحن سفراء الفن المصرى فى بلدنا الثانى السعودية .

ومن جانبه قال أحمد المحمادى، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لشئون العمليات، المسرح المصرى من المسارح الثرية، وكنا حريصين على نقل الخبرات والتجارب، مؤكدا أن العروض الفنية مستمرة بعد انتهاء موسم الرياض فى فعاليات شتاء الرياض.

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وأضاف: "تحرص الهيئة العامة للترفيه وبتوجيه من المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة، على حضور المسرح العربى وتحديداً المسرح المصرى الذى كان له باع طويل ومؤثر فى الحركة الفنية بالمنطقة".

وأشار كريم سامح، مخرج المسرحية، إلى أن هذه ليست تجربته الأولى بالمملكة مع كايرو شو، مضيفا: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن المشاهدين، وأن نقدم عرضا له هدف يفيد الجمهور".

وقال الفنان بيومى فؤاد: "سعيد جدا بعودتى الرياض وعملى مع أحمد مكى، ونحن قدمنا معًا أعمالا ناجحة وأعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"، مؤكدا أنه يحب دائما العمل مع الناجحين".

وأضاف الفنان سليمان عيد: "قدمت الكثير من الأعمال مع مجدى الهوارى، ولكنها تجربتنا الأولى معا فى المسرح"، قائلا: "أنا من جمهور أحمد مكى وسعيد بالعمل معه وستشاهدون جيلا جديدا من الشباب المتميز".

وأعربت الفنانة ميرنا جميل عن تمنياتها بأن تحظى حزلقوم بإعجاب الجمهور، مضيفة: "أشعر بأنى بين أيدى أمينة بالعمل مع كايرو شو وأحمد مكى"، مؤكدة أنها محظوظة بالعمل مع مبدعين يفهمون معنى الكوميديا.