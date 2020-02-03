شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور ومايان السيد يدخلان "حلم سوسن" مع أحمد فهمي وروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنانان الشابان خالد أنور ومايان السيد إلى أسرة فيلم "حلم سوسن" بطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى انطلق تصوير أول مشاهده الأسبوع الماضى فى مدينة الإنتاج الإعلامي ومقرر أن يستمر التصوير هناك حتى نهاية الأسبوع الجارى، قبل توقفه لفترة بسبب انشغال فهمى بتصوير مسلسله الرمضانى الجديد "تيمون وبومبا".



خالد انور ومايان السيد

وفى سياق متصل تعاقد خالد أنور على المشاركة فى بطولة مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا وتأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والتحق بالعمل أيضاً كلاً من حلا شيحة وبيومى فؤاد وجومانا مراد على أن يتم الانتهاء من التعاقدات خلال هذا الأسبوع تمهيداً لبدء التصوير.



خالد انور

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ويعرض لخالد أنور حالياً مسلسل "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية بالانترنت، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب غادة عادل، رانيا يوسف، أحمد دادود، ايمان العاصى، سلوى خطاب، صبرى فواز، أسماء جلال، محمود الليثى، نانسى صلاح وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم ناهد السباعى وفيدرا والعمل تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

أما مايان السيد فيعرض لها حالياً في دور العرض السينمائية فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنا، مى الغيطى، هدى المفتى، ميدوعادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.