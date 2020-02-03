بعد قرارها ضده.. أول رد من الشرنوبي على غرفة صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد الشرنوبي أنه متمسك بالاستمرار في الدفاع عن حقه المشروع في التمثيل والغناء، بعد قرار لجنة التحقيق المشكلة من غرفة صناعة السينما.

وأضاف، في بيان أرسله حسام لطفي المستشار القانوني للشرنوبي لـ"الخليج 365"، أنه مستمر في دعواه بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، وهو قرار معدوم موقع من وكيل مجلس النقابة ولم يعرض على مجلس النقابة بالمخالفة للقانون، حسب وصفه، المتداولة حاليا أمام مجلس الدولة.

وتابع البيان: "كما أن الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بفسخ العقد مع شركة إيرث برودكشن جددت من الشطب ومحدد لنظرها جلسة 8 من فبراير سنة 2020، لثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها قبله بمستندات رسمية، أما قرار غرفة صناعة السينما الذي تداوله الإعلام فلم أتسلم نسخة منه بعد، وسأتظلم منه فور تسلم النسخه، وأرفق بالتظلم مستندات جديدة تؤيد سلامة موقفي".

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وواصل البيان: "يؤكد الفنان ثقته في أن القضاء المصري سينصفه لأن الحق معه في حبس أدائه الفني من خلال شركة إيرث برودكشن لعدم التزامها بالعقد المبرم معه فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية، حيث نفذ لصالحها أكثر من 30 عملا فنيا ما بين أغانٍ وحفلات وبرامج دون أن يقبض مستحقاته العقدية منذ 9 أشهر".

وكانت غرفة صناعة السينما قد أصدرت بيانا أكدت فيه حق المنتجة سارة الطباخ في كل التعاملات التي تخص الشرنوبي، وألزمت الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية، كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ، وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد.

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