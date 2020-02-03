فيديو| هيفاء وهبي تنفعل على فرقتها خلال حفلها في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أمس الأحد، حفلا غنائيا في مدينة كانكون بالمكسيك. وخلال الحفل، انفعلت الفنانة هيفاء على فرقتها وهي تغني أغنية "مش قادرة استنى"، لحدوث مشكلة في السماعة الموجودة بأذنها. Advertisements وظهرت هيفاء في الحفل بفستان قصير من الأمام، وطويل من الخلف، وزينته بالمجوهرات الذهبية. وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها منها "حياة قلبي"، مش قادرة استنى، توتا"، وغيرها من الأغاني. وتواصل هيفاء تصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح"، ويشارك في بطولته شريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد وعمر السعيد وناصر سيف ورانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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