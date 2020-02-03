صور| تفاصيل المؤتمر الصحفي لمسرحية "حزلقوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

عقدت الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا بحضور صناع مسرحية "حزلقوم"، في أحد الفنادق بالرياض.

وأشاد أبطال وصناع العرض المسرحي، بدور هيئة الترفيه في عودة المسرح العربي، من خلال جهودها باستقطاب نجوم المسرح والتليفزيون في مصر والعالم العربي، خلال الفترة الماضية.

واختارت مسرحية "حزلقوم" العاصمة السعودية الرياض، لتدشين رحلة عرض المسرحية، ضمن فعاليات شتاء الرياض، ولمدة 4 أيام بداية من بعد غدٍ الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على خشبة مسرح بكر الشدي، والتي تعد أول عمل مسرحي في مشوار الفنان أحمد مكي، وهي لأحد أهم الشخصيات الكوميدية، التي اشتهر مكي بتقديمها، وحققت نجاحًا كبيرًا بعدما تم تناولها سينمائيًا في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" ودراميا في مسلسل "الكبير أوي".

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من جانبه، قال مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لشؤون العمليات، أحمد المحمدي: "تحرص الهيئة العامة للترفيه وبتوجيه من معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارتها على حضور المسرح العربي وتحديداً المسرح المصري، الذي كان له باع طويل ومؤثر في الحركة الفنية بالمنطقة ".

وقال المخرج مجدي الهواري، المشرف الفني علي المسرحية والشريك المؤسس لـ"كايرو شو"، المنتجة للمسرحية: "نسعد كثيراً بحضورنا إلى المملكة العربية السعودية، وتجاربنا السابقة مع الجمهور السعودي الرائع تجعلنا متفائلون بنجاح أولى عروض مسرحية حزلقوم، في الرياض وتحديداً ضمن فعاليات شتاء الرياض، التي حققت إقبالاً كبيراً بفضل الله ثم الجهود الكبيرة المبذولة من الهيئة العامة للترفيه بقيادة معالي الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ".

وأكد الفنان أحمد مكي، بطل المسرحية، أنه بالرغم من سعادته البالغة بالوقوف علي خشبة المسرح لأول مرة ومواجهة جمهوره في مصر والسعودية والعالم العربي كله، فإنه كان يحسب ألف حساب لهذه الخطوة الهامة، ولذلك حول كل مخاوفه إلي طاقة إيجابية، جعلته يبذل جهدًا مضاعفًا مع فريق العمل بالكامل في كافة التفاصيل بحيث تخرج إلي الجمهور بالشكل اللائق الذي يحافظ على النجاح الكبير الذي حققته في السينما والتليفزيون، لافتا إلي أن تحويل شخصية "حزلقوم" من الشاشة الفضية إلى المسرح ليس بالأمر السهل.

مسرحية "حزلقوم " من إنتاج شركة "كايرو شو" والإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، والفنان سليمان عيد، والفنانة ميرنا جميل.