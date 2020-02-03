أمينة تتذكر شقيقتها الراحلة برسالة مؤثرة: "صبرتي على مرضك وزوجك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أمينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع شقيقتها الراحلة عزة.

وكتبت أمينة: "أختى وحشتيني يا نور عيني، وحشتيني قوي من هنا لحد أما اقابلك، مش عارفة أقول ايه ولا أبدأ كلامي عنك ازاي، عايزة أقولك إن وجودك كان مهم قوي حتى لو ايه بس إنتى كنتي زى الغفير الأمين، اللى يؤتمن على أي حاجة".

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وتابعت أمينة: "بحبك حب مش قادرة أوصفه ومحتاجة لحضنك قوى بس إنتي بإذن الله فى مكان أحسن لأنك صبرتى كتير قوي يا نور عيني، صبرتي على زوج حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، وصبرتي على مرضك وكنتي برضه بتضحكي، وكنتي عايزة تعيشي، مش عشانك عشانا كلنا".

وواصلت أمينة: "وحشتيني يا عزة يا زوز زي ما كان بابا بيناديكي، كان بيعتبرك ابنه مش بنته، ربنا يرحمك ويعلي درجتك عنده ويسكنك فسيح جناته، بحبك وحشتيني، أمانة اللى يشوف البوست ده يدعيلها، ويدعي لأمواتنا جميعا الفاتحة".

وتوفيت عزة شقيقة المطربة أمينة، في شهر يوليو الماضي، بعد أزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، وتم نقل الجثمان بعد ساعات قليلة إلى الإسكندرية لدفنها بمقابر العمود إبياصة، بمنطقة كرموز.