صورة| نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها في مسلسل "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة نجلاء بدر عن الشخصية، التي تجسدها في مسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.
ونشرت نجلاء صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجلباب بلدي، وعلقت: "انتظروا جميلة في مسلسل الفتوة رمضان 2020، مع الفنان ياسر جلال، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي".
مسلسل " الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، ويشارك في بطولته مي عمر وأحمد صلاح حسني، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي ويعرض رمضان المقبل.
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