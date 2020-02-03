كارول سماحة تهاجم "مدعي الثورة": "مزيفين وقلبن مليان حقد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استيائها من بعض الثوار اللبنانيين، الذين يدعو أنفسهم برواد الثورة.
وكتبت سماحة، تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بتأسف كتير إنو في قسم كبير من الناس اللي معتبرين نفسن رواد الثورة وضد الزعامة والطائفية، بجملة صغيرة بتكتشف إنو كلو مزيف وقلبن مليان حقد بيرجع 20 سنة لورا".
تابعت كارول: "يعني ميشال عون وسمير جعجع بحد ذاتن سامحوا بعضن، وهني ما قادرين يتخطوا هالعقدة، طب كيف رح نتعايش مع بعض خبرونا؟".
ويواصل أعداد كبيرة في بيروت التظاهر، رافضين تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ومعتبرين أنها لا تمثل الثورة اللبنانية.
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