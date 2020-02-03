خطبتها لفنان وشائعة محمود حجازي طاردتها ووفاة والدتها.. معلومات عن بطلة أبو العروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الشابة ولاء الشريف بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في 3 فبراير 1988، وبدأت التمثيل في مدينة الإسكندرية وهي في سن صغيرة من خلال فرق مسرحية تابعة لقصور الثقافة، ثم انتقلت بعد ذلك لتدرس فنون المسرح في القاهرة، وشاركت في عدة مسلسلات منها مسلسل (الزوجة الثانية) في دور (حنان) الفتاة الريفية البسيطة، ودور (نعمة) بنت البلد التي جاءت من حارة شعبية في (الداعية).

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن ولاء الشريف:

- تخرجت ولاء في معهد الفنون المسرحية 2011.

- أول أعمالها كان فيلم مذكرات مراهقة، مع المخرجة إيناس الدغيدي في عام 2001.

- قدمت أكثر من 30 عملا بين السينما والتليفزيون.

- مسلسل أبو العروسة، الذي عرض الجزء الأول منه في 2017، حقق لها شهرة كبيرة، إذ جسدت دور العروسة "زينة".

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- من أبرز أعمال ولاء مسلسل "سجن النسا، الزوجة التانية، بعد البداية، ابن القنصل، كليفتي".

- طاردتها شائعات الارتباط بالفنان محمود حجازي، وقت عرض مسلسل (أبو العروسة)، خاصة أن حجازي عن خطبيتها، وقتها، أسما شريف منير، والتي أصبحت زوجته فيما بعد، وهو ما نفياه بشدة وقتها.

- آخر أعمال ولاء الشريف كان مشاركتها في فيلم الفيل الأزرق 2، الذي تخطت إيرادته 100 مليون جنيه.

- أعلنت ولاء الشريف، عن خطبتها على الفنان الشاب ماجد الشرقاوي، في شهر أغسطس الماضي.

- وجمع ولاء الشريف وماجد الشرقاوي عملان هما مسلسل نوايا برئية "2016"، وفيلم يا تهدي يا تعدي "2017".

- توفيت والدة ولاء في عام 2015، وتحرص ولاء في كل عام على نشر رسائل لوالدتها.