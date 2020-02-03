تراند اليوم : بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تنشر فيديو عقد قرانها

فاجأت الفنانة البحرينية شذى سبت، مساء اليوم الإثنين، جمهورها بنشر فيديو لها من عقد قرانها.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع ”إنستغرام“: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني ما شاء الله تبارك الرحمن“.

وقالت شقيقة الفنانة البحرينية شيماء سبت وهي تبارك زواج أختها: ”أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدو لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير“.

وجاء إعلان شذى سبت عن الزواج مرفقا بصورة لها وصورة لتوقيع عقد القران، لكنها لم تكشف عن زوجها للجمهور.

يذكر أن شذى سبت من أبرز فنانات البحرين وهي من مواليد 1981، حيث ظهرت في عدة أعمال درامية مؤخرا على عدد من الشاشات الخليجية.